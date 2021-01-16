Merkel'in yerine geçen 'Türk Armin'den canlı yayında PKK ayarı

Almanya'da Hristiyan Demokratların (CDU) yeni genel başkanı Armin Laschet seçildi. Eylül ayındaki genel seçimlerde Merkel'in yerine aday olması beklenen isim, seçimleri kazanırsa yeni Şansölye olacak. Başbakan Angela Merkel 2018'de yaptığı açıklamada, 2021 yılında görev süresi dolunca aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu. Laschet, göçmenlere yakınlığı nedeniyle partisi içinde "Türk Armin" olarak tanınıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ekim 2018'de yaptığı açıklamada, 2021 yılında görev süresi dolunca aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

20 yıldır CDU'nun genel başkanlığını yapan Merkel o dönem, "Bu benim son dönemim. CDU Genel Başkanlığına aday olmayacağım. 2021 yılında başbakan adayı da olmayacağım. 2021'de siyaseti bırakıyorum" demişti.

Yeni genel başkan: Armin Laschet

Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokratların (CDU) yeni lideri ise, bugün yapılan seçimle belirlendi. Rakipleri Friedrich Merz ve Norbert Röttgen'i geride bırakan Armin Laschet, CDU'nun yeni genel başkanı oldu. Eylül ayındaki genel seçimlerde Merkel'in yerine aday olması beklenen isim, seçimleri kazanırsa yeni Şansölye olacak.

PKK savunucusu Sevim Dağdelen'i azarlamıştı

CDU'nun genel başkanlığına seçilen Armin Laschet, PKK savunucusu Alman sol partili Sevim Dağdelen'e canlı yayında şu tepkiyi vermişti:

"Bu insanlar terör saldırıları gerçekleştiren insanlar, ve siz 'bu öyle değil' diyen ve bu örgütü savunan birisiniz."

Armin Laschet kimdir?

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 yıllarında Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı. Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

Laschet, 2005-2010 yıllarında Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu. Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

Laschet, mülteci krizi sonrasında Merkel'in izlediği "açık kapı" politikasına verdiği destekle biliniyor. Türkiye'yi de "Almanya için önemli bir ülke" olarak nitelendiriyor. Lashet, Merkel'den sonra Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'nın politikasına yön verecek isim. Laschet, göçmenlere yakınlığı nedeniyle partisi içinde "Türk Armin" olarak tanınıyor.