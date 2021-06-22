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Dünya Merkel ikinci doz aşısını oldu
Dünya

Merkel ikinci doz aşısını oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 16:27:00 -
Merkel ikinci doz aşısını oldu

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdı.

İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel’e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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