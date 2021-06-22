Merkel ikinci doz aşısını oldu
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.
Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdı.
İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel’e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.
Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.