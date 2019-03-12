Merih Demiral'a Napoli ilgisi | Merih Demiral kimdir? Devre arası transfer döneminde Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'dan Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Napoli'nin transfer listesine girdi. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?

Devre arası transfer döneminde Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'dan Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Napoli'nin transfer listesine girdi. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı? Merih Demiral kimdir? Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Henüz 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıkan Merih Demiral, 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilmiştir. 2016 yılında Portekiz ekibi AC Alcanenense kadrosuna bedelsiz olarak dahil oldu. 2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satılmıştır. Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı. Stoper mevkisinde forma giyen 1,92 boyundaki Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.

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