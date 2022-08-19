Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için Hatmi Şerif duası yapıldı
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için, vefatının yedinci gününde Hatmi Şerif duası yapıldı.
Yeniakit.com.tr
Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanan merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için, Hatmi Şerif duası yapıldı.
Akit Medya Grubu binasında düzenlenen dua buluşmasına, Akit TV İcra Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Akit Gazetesi yazarları Kenan Alpay ve Ahmet Gülümseyen, Akit Medya Grubu çalışanları, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin yol ve dava arkadaşları ile sevenleri katıldı.
Hatim duasında Mustafa Karahasanoğlu ağabey ile ahirete irtihal etmiş tüm Akit Medya çalışanları için Cenab-ı Allah'tan mağfiret dilendi.
Kur'an-ı Kerim okunup, Hatim duası yapılan buluşma, cemaatle kılınan akşam namazının ardından ikram edilen akşam yemeği ile sona erdi.