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Gündem Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için Hatmi Şerif duası yapıldı
Gündem

Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için Hatmi Şerif duası yapıldı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için, vefatının yedinci gününde Hatmi Şerif duası yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 23:59:00 - 2022-08-20 00:48:01

 Yeniakit.com.tr 

Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanan merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için, Hatmi Şerif duası yapıldı.

Akit Medya Grubu binasında düzenlenen dua buluşmasına, Akit TV İcra Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Akit Gazetesi yazarları Kenan Alpay ve Ahmet Gülümseyen, Akit Medya Grubu çalışanları, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin yol ve dava arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Hatim duasında Mustafa Karahasanoğlu ağabey ile ahirete irtihal etmiş tüm Akit Medya çalışanları için Cenab-ı Allah'tan mağfiret dilendi.

Kur'an-ı Kerim okunup, Hatim duası yapılan buluşma, cemaatle kılınan akşam namazının ardından ikram edilen akşam yemeği ile sona erdi.

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Yorumlar

sedat

Sağlığında Kuran talabesş olmamış Mezhep dinlerin pesinden giden defterleri kapatılmıs bir mevtaya Kuran okunmayacağını bilmiyor hala sözde Muslumanlık adına "Siz ölmüşlere, ölmüşlerde canlılara bir sey işittiremez ayetler demesine ragmen hala Hatim indirme bindirme ruhlara bagıs yani büyücülük pesindesiniz. Peki Rabbimiz ayetini önemsemeyen görmeyen kullarına ne yapar. Önce dünyada sonra ahirette rezil rusva eder.

Abdullah Biri

Okuyandan bereket hediye edilenden rahmet eksik olmasın. Yattıgın kabir cennet bahcesi olsun abim.
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