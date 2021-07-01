Merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel'in torunundan gururlandıran başarı

Yeni Akit'in eski Genel Yayın Yönetmeni merhum Kadir Demirel'in torunu Mehmet Akif Demirel, LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına yerleşti. Aka Koleji öğrencisi Mehmet Akif Demirel, "Sınav beklediğimden daha kolaydı." ifadelerini kullandı.

Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. sınavda, 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Kadir Demirel'in torunu birinci oldu

97 öğrenciden biri de Yeni Akit'in eski Genel Yayın Yönetmeni merhum Kadir Demirel'in torunu Mehmet Akif Demirel oldu. Tam puan alarak başarıya ulaşan Mehmet Akif Demirel’e Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Cumhuriyet altını hediye etti.

“Türkiye teknolojide ve bilimde hızla ilerliyor"

Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Hayatının geri kalanında Mehmet’in başarılı olacağınıza inanıyoruz. Başta İlçe Milli Eğitim müdürümüz olmak üzere bütün öğretmenlerimizi ve aileyi tebrik ediyorum. Türkiye teknolojide ve bilimde hızla ilerliyor. Gençlerimizden insanlığa faydalı buluşlar bekliyoruz” diye konuştu.

“Öğretmenlerimiz en büyük destekçimiz oldu”

Zor bir sene geçirdiklerini söyleyen Demirel, “Öğretmenlerimiz bu süreçte bizlerin en büyük destekçisi oldu. Bu süreçte soruların hepsini yaparım düşüncesine kapılmadım. Sınav rüyalarıma giriyordu. Rüyalarımda sürekli optikte kaydırma yaptığımı görüyordum. Sınava girdiğimde okulda yaptığımız deneme gibi hissettim. Beklediğimden daha kolaydı. Öğretmenlerimizin belirlediği haftalık bir soru sayımız vardı. Akşamları online ders çalışıyorduk. İstanbul Erkek Lisesi'ne girmeyi hedefliyorum” diye konuştu.





Kadir Demirel kimdir?

Kadir Demirel, 1961 senesinde Niğde’de dünyaya geldi.

İlkokulu Kayseri Yeşilhisar’da bitiren Kadir Demirel, Niğde’de İmam hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. Üniversite yıllarında Milli Gazete’de işe başladı ve 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’deki işine devam etti.

Milli Gazete’den Sabah’a geçen Kadir Demirel, oradan askere gitti ve dönüşte Zaman gazetesinde işe başladı. Zaman’da politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu görevlerini üstlendi ve gazetelerin yayımlanmasına öncülük etti. 1998 senesinde ise Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

2000 senesinde Zaman’dan ayrıldıktan sonra Yeni Şafak gazetesine geçen Kadir Demirel, burada 5 yılı aşkın bir süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı.

2014 senesinin Kasım ayında Yeni Şafak’tan ayrıldı ve aynı ay içinde Gazetemiz Yeni Akit bünyesine dahil oldu. Yeni Akit Gazetesi’nde Yazı İşleri ve Yayın Kurulu üyemiz olarak göreve başladı. Ardından 14 Mart 2016 tarihinde Yeni Akit Genel Yayın Yönetmenimiz oldu.

29 Mayıs 2017 Pazartesi günü, kızı Esma Demirel ile damadı Cemil Yavuz Karanfil arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için evlerine giden Kadir Demirel, bir süre damadıyla tartıştı, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Karın boşluğundan yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk’a yürüdü.

Kadir Demirel