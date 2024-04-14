Merhamet elimiz dünyayı sardı

Sebahattin Ayan İstanbul

Dünyanın salgın, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle büyük bir buhran yaşadığı günümüzde ümmete merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları, Ramazan Bayramında da dünyanın dört bir yanında muhtaçlarla bayram sevincini paylaştı. Mazlumların yanında olan Türk yardım kuruluşları, yüzlerce ülkeye yardımlaşma ruhunu taşıdı.

Gazze'ye 9. iyilik gemisi

Türkiye’nin merhamet hikayesi Kızılay, depremde ve ramazanda gönüllülerle birlikte adeta seferberlik ilan etti. Deprem bölgesinde 1 milyar 271.5 milyon TL’lik bütçe kullanan Kızılay, günlük 50 bin kişiye yemek hazırladı. Yurtdışında başta Gazzeli mazlumlar olmak üzere 20 ülkede faaliyetlerini sürdüren Kızılay, yaklaşık 1,36 milyon ihtiyaç sahibine 182 milyon TL değerinde yardım ulaştırdı. Günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtan Kızılay öncülüğünde hazırlanan 3 bin 774 ton malzemenin yüklendiği 9. İyilik Gemisi 16 Nisan’da Mersin Limanında yola çıkacak.

Ümmet yalnız değil

Türkiye Diyanet Vakfı da, Ramazan ayı boyunca Türk milletinin emaneti olan yardımları yurt içi ve yurt dışında toplamda 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. TDV, Ramazan ayı boyunca Türkiye’de 1003 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmadı. Yurt içinde Ramazanda yaklaşık 1 milyon kardeşimize yardım ulaştıran TDV, yurt dışında ise 76 ülke 1 milyondan fazla mazlumun hayatına dokundu.

Muhtaçların imdadına yaptığı yardımlar ile yetişen Cansuyu Derneği de, Türkiye başta olmak üzere 85 ülkede, Ramazan yardımlarını ulaştırdı. Cansuyu Derneği, 60 tır dolusu gıda kolisi, elbise, medikal malzeme, battaniye, yatak, 500 adet çadır ve 1 ambulans olmak üzere birçok yardım malzemesiyle Gazzeli’lerin yanında yer aldı.

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Umuda Koşanlar

Gamze Özçelik’in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği de Ramazan sofralarını boş bırakmadı. Sudan, Tanzanya, Filipinler, Gana, Somali, Yemen ve Suriye’de yaşayan mazlumları yalnız bırakmayan dernek, hayırseverlerin destekleriyle yurt içinde erzak ve hijyen paketi yardımında bulundu. Bağışçıların emanetleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürüldü.

Sadakataşı Derneği de, “Birlikte Bereketli Olsun’’ çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 29 ülkede yardım faaliyetinde bulundu. Başta deprem bölgesi olmak üzere Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, El Salvador, Filistin, Gana, Irak, İspanya, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mali, Meksika, Tayland, Myanmar, Moritanya, Nepal, Nijer, Suriye, Somali, Sri Lanka, Vietnam ve Yemen’e yardım eli uzattı.

Gönül iftarları kuruldu

İyilik hareketi kuruluşlarımızdan Deniz Feneri Derneği de yaptığı yardımlarla hem mazlumları hem hayırseverleri mutlu etti. Başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 25 ülkede yardıma koşan dernek, Ramazan ayında yurtiçi ve yurtdışında 1 milyondan fazla kişinin hayatına dokundu. Gazze’de 150 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı, 30 bin kişiye gıda kolisi ve 20 ton un yardımında bulunan dernek, deprem bölgesinde ise Ramazan boyunca 60 bin kişiye iftarlık ve 10 bin gıda kolisi dağıttı. Yurt dışında da iftar, gıda kolisi, zekât, fitre ve sahur paketi olmak üzere 300 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına büyük çaba gösteren HAYDER de, Türkiye ve 10 ülkede yardımda bulundu, Ramazan ayı boyunca 300 bin Yesevi Sofrası kurdu. Gazze’de her gün 3 bin kişilik iftarlık yemek dağıtan HAYDER, 9. insani yardım gemisine de 3.168 adet kumanya yükledi. Doğu Türkistanlıları da unutmayan dernek, kumanya paketi, zekât ve fitre yardımında bulundu.

Milyonlara bayram yaşattı

İDDEF de, Ramazan boyunca 300 bini Gazze olmak üzere deprem bölgesi ve 56 ülkede 794 bin 258 kişilik iftar ve sahur verirken, 24 bini Gazze olmak üzere 62 bin 350 aileye kumanya, 32 bin 120 adet bayramlık kıyafet ve 56 bin 244 aileye zekât, fitre ve fidyeleri ilk elden ulaştırdı. Ramazanda Afrika ve Asya kıtasında 101 su kuyusu açan İDDEF, 18 bin 296 adet de Kur’an-ı Kerim’i dağıttı.

4 kıta ve 62 ülkede

İHH İnsani Yardım Vakfı ise, bu yılki Ramazan çalışmaları kapsamında 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdı. Çalışmalarını Filistin başta olmak üzere savaş ve kriz bölgelerinde yoğunlaştıran İHH, Türkiye dâhil 62 ülkede yardım faaliyetlerinde bulundu. Vakıf, faaliyetleri kapsamında 20 bin 912 aileye bağışçılarının fitre, fidye ve zekâtlarını ulaştırdı.

Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 50 bin 310 çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. Gazze’de vakıf tarafından 2 milyon 22 bin 6 adet iftariyelik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Gazze’ye, içerisinde çeşitli insani yardım malzemeleri bulunan 70 tır gönderildi. Vakıf, Türkiye’deki Ramazan çalışmalarında 84 bin 411 adet gıda kartı ve kumanya kolisi dağıtımında bulundu, 27 bin adet iftariyelik sıcak yemek ikram etti. 27 ülkede iftar ve sahur yemeği ikram edildi. 152 bin 33 adeti Suriye’de olmak üzere, 27 ülkede toplamda 945 bin 677 adet iftar ve sahur yemeği ikram edildi. Suriye’de ayrıca, 5 milyon 153 bin 482 adet ekmek, bin 584 adet hijyen paketi ve 614 bin 500 litre su dağıtımı yapıldı.

Yeryüzü coğrafyamız

Kalplere düşmek düşümüz sloganıyla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hoşgörü inancı ile hareket ederek tüm dünyada, maddi ve manevi ihtiyaç sahibi herkesin yanında olan ve coğrafyalar arası gönül köprüleri kurarak yeryüzünü gönül coğrafyası haline getiren Yesevi Hareketi de, Ramazan-ı Şerif boyunca başta 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afet bölgeleri olmak üzere yardım çalışmaları gerçekleştirdi. Yesevi Hareketi Ramazan ayında Makedonya, Kosova, Suriye, Arakan, Bangladeş, Yemen’de binlerce kişiye ulaşılırken içeriğinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. malzemelerin bulunduğu gıda kolilerini 3 kıtada bulunan mazlum kardeşlerimize ulaştırdı.

Dört koldan yardım

Öte yandan; Türkiye merkezli birçok yardım kuruluşu başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamıza yardım eli uzattı. Yardımeli Derneği, Beşir Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın başını çektiği irili ufaklı onlarca yardım kuruluşu ile Türk’ün şefkat eli mazlumlara dokundu. Sınırları kaldıran yardım kuruluşları başta 7 Ekim’den bu yana Siyonist İsrail’in soykırımı altındaki Gazze olmak üzere Arakan, Suriye, Sudan, Somali, Moritanya, Pakistan, Yemen, Bosna, Arnavutluk, İdlib ve Azez’de milyonlarca mazluma yardım etti.