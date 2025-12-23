Mereto Dağı’nda yamaç paraşütü için hazırlıklar tamamlanıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcisi Menaf Nergiz, Sason Kaymakamı Furkan Başar’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen görüşmede, Mereto Dağı’nda oluşturulan yamaç paraşütü uçuş pistinin bu hafta itibarıyla uluslararası düzeyde tescil edildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kaymakam Furkan Başar, önümüzdeki dönemde Mereto Dağı’nda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile yarışmalar düzenlenmesinin planlandığını belirtti. Başar, sahip olduğu yüksek rakım, doğal güzellikler ve elverişli fiziki koşullar sayesinde Mereto Dağı’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havacılık ve turizm açısından önemli merkezlerden biri haline gelmesinin hedeflendiğini kaydetti.