  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum “Estetik” adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence Savaşın başından bu yana en kritik darbe! İran, ABD’nin resmen kalbini söktü Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı! Galatasaray'ın Bernardo Silva kozu: Uzun süreli mukavele: İlan ettiler artık... İran medyasında çıkan haber olay oldu: Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla yayınladılar Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 32. Geleneksel İftar Programı, Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma Kitabının Lansmanı ile Gerçekleştirildi Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi Dijital Birlik Platformu AK Parti İstanbul Medya Sahurunda Buluştu Soykırımcı İsrail’den, İran için ağızları açık bırakan plan: Resmen kanınız donacak
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Uzman hekim böbrek hastaları için mutlaka dikkat edilmesi gereken yöntemleri duyurdu.

#1
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Banu Erkalma, böbrek hastalıklarının ilerlemesinde erken tanının önemli rol oynadığını vurgulayarak, diyabet ve hipertansiyon hastalarının böbrek sağlığı açısından düzenli kontrol yaptırmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

#2
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkalma, böbrek hastalıklarının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurguladı.

#3
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Böbreklerin vücuttaki birçok hayati işlevi yerine getirdiğini, kanın süzülmesi, zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, sıvı ve elektrolit dengesinin korunması gibi önemli görevler üstlendiğinin bilgisini paylaşan Erkalma, tansiyonun düzenlenmesinde ve bazı hormonların üretiminde de rol oynadığını aktardı.

#4
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Bu nedenle böbrek fonksiyonlarında meydana gelen bozulmanın tüm vücudu etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Erkalma, kronik böbrek hastalığının dünyada giderek yaygınlaştığını, hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurguladı.

#5
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Erkalma, dünya genelinde her 10 kişiden yaklaşık 1'inde kronik böbrek hastalığı bulunduğu belirterek, "Türkiye'de ise yapılan çalışmalara göre erişkin nüfusta bu oran yaklaşık yüzde 15 civarında. Bu da ülkemizde her 6-7 erişkinden 1'inin böbrek hastalığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Böbrek hastalıklarının en sık nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyonun bulunduğunu vurgulayan Erkalma, şöyle devam etti:

#7
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

"Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon, zaman içerisinde böbrek damarlarında hasara yol açarak böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.

#8
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Özellikle uzun süre kontrol altında tutulmayan diyabet ve hipertansiyon, kronik böbrek hastalığının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

#9
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Bunun yanı sıra obezite, sigara kullanımı, aşırı tuz tüketimi ve bazı ilaçların kontrolsüz kullanımı da böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir."

#10
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Böbrek hastalıklarının erken evrede belirgin şikayet oluşturmayabildiğinin altını çizen Erkalma, hastaların uzun süre herhangi bir belirti hissetmeyebileceğini, ancak hastalık ilerledikçe halsizlik, iştahsızlık, ayak ve bacaklarda şişlik, gece sık idrara çıkma, idrar miktarında değişiklik ve tansiyon yüksekliği gibi bulguların ortaya çıkabileceği bilgisini paylaştı.

#11
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Erkalma, erken tanının böbrek hastalıklarının ilerlemesini önlemede önemli rol oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

#12
Foto - Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

"Diyabet ve hipertansiyon hastalarının böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Basit kan ve idrar testleriyle böbrek fonksiyonları değerlendirilebilir ve olası bir hasar erken dönemde tespit edilebilir. Sağlıklı beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite de böbrek sağlığını korumada önemli rol oynar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti
Gündem

Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci oturumunda düzenlenen topl..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23