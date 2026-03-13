Her 10 kişiden yaklaşık 1'inde... Düzenli böbrek kontrolü çağrısı:

Erkalma, dünya genelinde her 10 kişiden yaklaşık 1'inde kronik böbrek hastalığı bulunduğu belirterek, "Türkiye'de ise yapılan çalışmalara göre erişkin nüfusta bu oran yaklaşık yüzde 15 civarında. Bu da ülkemizde her 6-7 erişkinden 1'inin böbrek hastalığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.