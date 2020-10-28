Apartmanda kullanılan ortak merdiven otomatiği aboneliğinin nasıl yapılacağı merak konusu. Bu işlemi genellikle inşaat firmaları hallediyor. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar bizzat bu işlemi yapmak durumunda kalıyor. Peki, merdiven otomatiği nasıl açtırılır?

Merdiven otomatiği aboneliği nasıl alınır?

Elektrik Görevli Tedarik Şirketleri aracılığıyla elektrik aboneliği başvurusu yapabilirsiniz. Koronavirüs pandemisi sebebiyle başvurular artık e devlet üzerinden de yapılabiliyor. E devlet üzerinden başvuru yaptığınızda evraklar adresinize kargolanıyor. Abonelik alacak olan kişi de evinden çıkmadan gelen belgeleri imzalıyor.

Yaşadığınız şehirdeki elektrik görevli tedarik şirketini telefonla arayarak da bilgi alabilirsiniz.

E DEVLET ELEKTRİK ABONELİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Merdiven otomatiği, asansör, hidrafor gibi ortak kullanım yerleri apartman yöneticiliği adına yapılacak işlemler için gerekli belgeler şöyle;

Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi

Yönetim kaşesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yetkili kişi veya kişiler

Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.