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Gündem Merdiven boşluğuna düşmüştü! Kötü haber geldi
Gündem

Merdiven boşluğuna düşmüştü! Kötü haber geldi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuktan kötü haber geldi. Düştükten sonra hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:34:00 -
Merdiven boşluğuna düşmüştü! Kötü haber geldi

İlçedeki Mevlana Halit Mahallesi 478. Sokak'ta yer alan 8 katlı binanın terasına çıkan 14 yaşındaki Furkan A. iki bina arasındaki merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan çocuk, bina sakinlerinin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Furkan A, buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

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