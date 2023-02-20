Mercedes-Benz geçen yıl 14.8 milyar Euro net kâr elde etti

Mercedes-Benz, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket gelirlerini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 150 milyar Euro’ya yükseltti. Şirketin brüt kârı geçen yıl yüzde 20 artarak 20.66 milyar Euro’ya varırken, net kârı da yüzde 34 artarak 14.8 milyar avroya ulaştı.

Maybach etkisi

Şirket tarafından, kardaki söz konusu artışın ‘sıkı maliyet kontrolü’yle birlikte daha yüksek kâr marjlarına sahip olan Maybach gibi otomobillerin satışındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Mercedes-Benz, 2025’e kadar 4 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını ve hisse başına 5 Euro olan temettü ödemesini 5.20 Euro’ya çıkaracağını da duyurdu.

Şirket açıklamasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle küresel ekonominin ‘olağanüstü derecede bir belirsizlikle’ karşı karşıya olduğu aktarılarak, Avrupa’da gelen siparişlerin daha yavaş olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.