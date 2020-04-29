Meram Zabıtasından fırın denetimi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sonrasında yürüttüğü ve Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sıklaştırdığı denetimler kapsamında 40 fırında hijyen konusunda incelemelerde bulundu.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri, salgın tehdidi ve mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iyiden iyiye sıklaştırdı. Ekipler bu çerçevede ilçe genelinde ekmek imalatı yapan 40 fırının denetimlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Meram Zabıtası gerçekleştirdiği bu denetimlerde fırınların genel hijyen kurallarına ne denli uyup uymadığının kontrollerinin yanı sıra üretim ve satışlarda sosyal mesafe denetimi de yapıyor.

Hijyen ve salgın kurallarına uymayanlara ceza kesildi

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yapılan denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 789 TL’den 3 bin 180 TL’ye kadar idari para cezası verildiği belirtildi. Sosyal mesafeye uyulmadığı tespit edilen işyerlerine de bu maddeden ötürü idari para cezası verildiğinin belirtildiği açıklamada genel hijyen kuralları açısından sıkıntıları olan firmalara Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde 392 TL idari para cezası kesildiği de ifade edildi. Açıklamada ayrıca gerekli uyarıların da yapıldığı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğinin altı çizildi.

“Hemşehrilerimizin sağlığı tüm hizmetlerimizin önünde gelir”

Salgın tehdidinin baş göstermesinden sonra iyiden iyiye artan denetimlerin Ramazanın başlamasıyla birlikte adeta zirve yaparak soluksuz sürdürüldüğünü belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davrandıklarını söyledi. Bunların yanında etiket, fiyat ve liste kontrolleri ile gramajların da takibinin rutin olarak yapıldığını ifade eden Başkan Kavuş, “Denetimler çerçevesinde ilçe genelinde hizmet veren 40 ekmek üretim fırınını da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Denetimlerini gerçekleştirdiğimiz fırınların büyük çoğunluğunun hijyen konusunda hassas davranmaları, salgın kurallarına çoğunlukla uyduklarını görmüş olmak hem bizim için hem de tüm Meramımız için oldukça sevindirici. Bu işyerlerini gönülden tebrik ediyor, vatandaşın sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. Kurallara uymayanlara da gerekli uyarılar yapılarak ve cezalar kesilerek bu konuda taviz vermeyeceğimizi göstermiş olduk. Çünkü bizim için vatandaşımızın sağlığı tüm hizmetlerin önünde bir önem arz ediyor. Bunu hem vatandaşlarımızın hem de üretim yapan işyerlerimizin bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Başkan Kavuş, idari izin kullanmadan ve tam kadro olarak 7/24 hizmet veren zabıta ekibine de teşekkür etti.