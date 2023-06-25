Meral Akşener’i çılgına çeviren iddia! Bunu duyunca resmen şalterleri attı

İYİ Parti’de yeniden Genel Başkan seçilen ve yaptığı konuşmada parti içindeki muhalefete sert sözlerle yüklenen Meral Akşener'in “kendisine yönelik iftira atan kişilere” yönelik söylediği sözlerin altında, "milletvekili aday sıralarının satıldığı iddiasının yer aldığı" öğrenildi.

Akşener, dünkü konuşmasında “kendisine yönelik iftira atan kişilere” sert tepki gösterirken, bunları asla affetmeyeceğini söyledi. Akşener’in konuşmasının neredeyse yarısını oluşturan bu bölümdeki öfkeli sözlerinin arka planında milletvekili aday belirleme sürecinde aday sıralarının parayla satıldığı iddiaları olduğu öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Akşener’in yeni GİK listesinde yer alan bir parti kurmayı, “Genel başkan bugüne kadar birçok şeyle suçlandı ama içlerinde hiç para iddiası olmamıştı. Özellikle milletvekili aday sıralarının satıldığı iddiaları çok üzdü, sinirlendirdi. Kendi iç meselemizle ilgili, kamuoyu önünde bu kadar sert tonda bir konuşma beklemiyordum ama bunu konuşmak gerekiyordu” dedi.



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