Meral Akşener’e olay benzetme! Kadın çıldıracak, çıldıracak

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, partisinin 3. Olağan Kurultayında hayli sinirli olduğu gözlenen Meral Akşener’i, 22 sene önce, Telsim reklamının dillere pelesenk olan repliğiyle vurdu. Korkmaz, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“ “Merhaba Ajda Pekkan, gerginsiniz bugün!”

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-Yirmi iki sene önce, Telsim reklamının dillere pelesenk olan repliğiydi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yirmi iki yıl sonra, bir reklam filminde değil de...

Politik hayatında pek gergin vaziyette olan biri var:

-Meral Hanım!

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Partisinin yeniden Genel Başkan seçildiği 3. Olağan Kurultayında hayli sinirliydi...

Masayı yumrukladı.

Tozu dumana kattı!

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Uzun süredir yanında yer alan bir isim bir meslektaşımıza şöyle demiş:

“Çaresizlik içinde; öfkesi bundan...

Sinir krizi geçiriyor!” (…)”