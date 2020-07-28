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Meral Akşener’den yeni Ayasofya açıklaması! ‘En kısa sürede ziyarete gideceğim’

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yeni Ayasofya açıklaması geldi. Akşener, "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:40:00 -
Meral Akşener’den yeni Ayasofya açıklaması! ‘En kısa sürede ziyarete gideceğim’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 günlük karantina süreci sonrası ilk grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu hatırlatarak "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" dedi.

Konuşmasına Mersin’de 4 askerin şehit olmasıyla başlayan Akşener, “Haftaya acı bir haberle başladık. Mersin’de meydana gelen trafik kazasında, 5 evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın. Ruhları şad olsun” dedi. Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonuna katılan askerlere de başarılar diledi.

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