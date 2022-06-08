Meral Akşener zıvanadan çıktı! Hadi oradan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen partisinin grup toplantısında, daha önce sıkça dile getirdiği 'helalleşme' açıklamasını bir kenara bırakarak iktidarı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" söylemini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tekrarladı.

"Herkes ayağını denk alsın"

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Ve ne olursa olsun; bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Akşener'in çirkin tehdidi "Şıracının şahidi bozacı" dedirtti.