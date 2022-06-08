  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Meral Akşener zıvanadan çıktı! Hadi oradan
Siyaset

Meral Akşener zıvanadan çıktı! Hadi oradan

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hesaplaşacağız' tehdidini tekrarladı. Akşener, "Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. Hesap soracağız" diyerek boyunu aşan laflar sarf etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 15:17:00 -
Meral Akşener zıvanadan çıktı! Hadi oradan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen partisinin grup toplantısında, daha önce sıkça dile getirdiği 'helalleşme' açıklamasını bir kenara bırakarak iktidarı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" söylemini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tekrarladı.

"Herkes ayağını denk alsın"

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Ve ne olursa olsun; bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Akşener'in çirkin tehdidi "Şıracının şahidi bozacı" dedirtti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI AHMAK ASIL MİLLET SİZDEN HESAP SORACAK ABD, UŞAKLARI FETÖ MAŞALARI.

Sassas

Beni asıl üzen hesap soracağız diyenlerin kim oldukları ikisininde soyları sopları bu topraklarda olmayanlar biri ermeni dönmesiki ne kadar döndüğü ortada biriniyse yazmaya gerekvarmı bilmiyorum herkesce malum zatlar hesap soracakları ise damarlarına iliklerine kadar müslüman eyy gafil müslümanlar hala oy verip şımartacakmısınız malum zatları
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay