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Gündem Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam
Gündem

Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam

Terör sevici HDP'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında Cumhur İttifakı'na "Başıma silah dayasalar katılmam" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 00:12:00 -
Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam

Saadet Partisi, CHP, terör sevici HDP'nin de yer aldığı Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Çiğdem Akdemir’in sunduğu 'Söz Meclisi' programına katıldı.

Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtlayan Akşener, ittifak değişikliğiyle ilgili konuda açıklamalarda bulundu.

"Başıma silah dayasalar katılmam

Akşener açıklamasında, "Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil." dedi.

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