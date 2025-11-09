  • İSTANBUL
Meraklı tilki güldürdü! Osmaniye kömbesini afiyetle yedi
Yerel

Meraklı tilki güldürdü! Osmaniye kömbesini afiyetle yedi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre

Osmaniye’de meraklı tilki kendisine ikram edilen Osmaniye’nin meşhur bayram kömbesini geri çevirmedi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası doğal güzelliği, serin havası ve insanlarla iç içe olan yaşamıyla dikkat çekiyor. Gece saatlerinde ortaya çıkan bir tilki, vatandaşlar tarafından kendisine ikram edilen Osmaniye’nin meşhur bayram kömbesini fark edince büyük bir merakla yaklaştı. Bir süre çevresini koklayan tilki, kömbeyi aldıktan sonra etrafta biraz dolaştı. Ardından kömbeyi de yanına alarak gözden kayboldu.

Vatandaşlar, tilkinin kömbeye olan ilgisini tebessümle izlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

