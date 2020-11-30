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Teknoloji Merakla bekleniyordu: Xiaomi Mi 11 için yeni gelişme
Teknoloji

Merakla bekleniyordu: Xiaomi Mi 11 için yeni gelişme

Bir süredir merakla beklenen Xiaomi Mi 11'in Ocak ayında satışa sunulacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:52:00 -
Merakla bekleniyordu: Xiaomi Mi 11 için yeni gelişme

Daha önce birçok akıllı telefonla ilgili sızıntılara imza atan Digital Chat Station, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi 11'in çıkış tarihiyle ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

Digital Chat Station, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi'nin, yeni amiral gemisi Mi 11'i Ocak ayında piyasaya süreceğini iddia etti.

Bir süredir Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S21'in de Ocak ayında çıkış yapacağı söyleniyordu.

Söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Snapdragon 875 işlemciyle geleceği düşünülen her iki telefonun da önümüzdeki haftalarda tanılması bekleniyor.

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