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Merakla bekleniyordu! ATAK Kralın karşısına çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Fas'ta düzenlenecek olan Marekeş Airshow'a katılıyor. Ülkede iki gün sürecek olan organizasyonda T129 ATAK helikopteri uçuş gösterisi yapacak.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:19
Merakla bekleniyordu! ATAK Kralın karşısına çıkıyor

ATAK helikopteri için bölgede kapsamlı bir faaliyet yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2017’den bu yana görüşme halinde olduğu Fas’a bu kez çok daha iddialı girmeyi hedefliyor.

İlk iki gün boyunca kabiliyetlerinin sergileneceği uçuş gösterisi ile adını taçlandıracak olan ATAK, Kuzey Afrika’da performans üstünlüğünü dünyaya bir kez daha gösterecek.

Fas Kralı 6. Muhammed’in de katılım göstereceği öngörülen Marakeş Airshow’da ATAK başta olmak üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendislerince tasarlanan tüm özgün ürünler tanıtılacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 10:19
  1. Atak helikopter
  2. Fas

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