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Merada sınava, salonda şampiyonaya hazırlanıyor

- Ağrı'da halterde Türkiye şampiyonlukları bulunan Ahmet Kösedağ, gündüzleri merada çobanlık yaptığı hayvanlarının yanında üniversite sınavına hazırlanıyor, akşamları ise yeni şampiyonluklar için ter döküyor- Halterci Ahmet Kösedağ:"Sabah erken saatlerde büyükbaş hayvanlar ve kazları otlatıyorum, sonrasında arıların ballarını kontrol ediyorum. Bu işleri yaparken ders de çalışıyorum. Akşam da halter antrenmanına gidiyorum"- "Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim Avrupa, dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalya kazanmak"

14 Haziran 2019 Cuma 11:27
Merada sınava, salonda şampiyonaya hazırlanıyor


AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da çiftçilik yapan ailesiyle yaşayan halterci Ahmet Kösedağ, gündüzleri merada çobanlık yaptığı hayvanlarının yanında üniversite sınavını kazanmak, akşamları ise halterde yeni şampiyonluklar elde etmek için çaba gösteriyor.

Henüz 15 yaşındayken Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde halter antrenörlüğü görevini yürüten Muhlis Akbaş ile tanışan Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Ahmet Kösedağ (22), Akbaş'tan eğitim alarak bu sporda hayal ettiği şampiyonluklar için yıllarca emek verdi.

Hocasından halterin inceliklerini öğrenen Ahmet, katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluklar, Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da dördüncülük elde etti.

Halterde elde ettiği başarılarla ailesini gururlandıran Ahmet, bunun yanında çiftçilikle uğraşan ailesine boş zamanlarında yardım ediyor.

Zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği çiftlikte arı kovanlarıyla ilgilenen, kaz ve büyükbaş hayvanlarını merada otlatan Ahmet, hayvanları otlatırken hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için zorlu sınava hazırlanıyor.

Gündüz çiftlikteki işlerle ilgilenen ve iyi bir üniversite kazanmak için fırsat buldukça ders çalışan Ahmet, akşam saatlerinde de yeni şampiyonluklar kazanmak için antrenörü Akbaş'tan salonda halter eğitimi alıyor.

Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanan Ahmet, diğer yandan temmuz ayında yapılacak 23 Yaş Altı Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan derece ile dönüp milli takıma katılarak Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmayı hedefliyor.

Ahmet Kösedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği halterde gelecekte önemli başarılara imza atmak istediğini söyledi.


- Gündüz çobanlık, akşam halter antrenmanı yapıyor


Gündüz çobanlık yaptığını belirten Ahmet, "Sabah erken saatlerde büyükbaş hayvanlar ve kazları otlatıyorum, sonrasında arıların ballarını kontrol ediyorum. Bu işleri yaparken ders de çalışıyorum. Akşam da halter antrenmanına gidiyorum. Antrenmanda Türkiye rekorunu kırdım. İnşallah çıkacağım ilk maçta da bu rekor resmiyete geçecek." dedi.

Antrenman sonrası evde üniversite sınavı için test çözdüğünü aktaran Ahmet, "Üniversite sınavını kazanmak istiyorum. Halterde Türkiye'de şampiyonluklarım var. Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim Avrupa, dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalya kazanmak." diye konuştu.

Halter antrenörü Muhlis Akbaş ise Ahmet Kösedağ'ın çok yetenekli olduğunu ve Avrupa şampiyonasında derece elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:27
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  2. Ahmet Kösedağ
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