Menopozda kalbiniz tekleyebilir

Yüksek tansiyona dikkat



Menopozdan sonra yüksek tansiyona dikkat! Uzmanlar menopoza kadar kan basıncı normal ya da düşük giden hanımların birçoğunda menopoz sonrası kan basıncı yüksekliği görüldüğünü belirtiyor. Menopoz dönemine kadar damar sağlığı iyi gittiği halde menopozdan sonra koruyucu etki ortadan kalktığı için yüksek tansiyon hastalığının ortaya çıkabildiği görülüyor.

'Modern yaşam' pusuda

Menapoz döneminde kalp hastalığı riski önemli ölçüde artmakta. Kadın ölümlerinde en önemli sebeplerinden biri de kardiyovasküler hastalıklardır.. Menopoz öncesi ve sonrası diye bakıldığında, menopoz sonrasında kadınların riski erkeklerle eşdeğer hatta daha fazla hale geliyor. Halbuki menopoz öncesinde kadınların kardiyovasküler sebeplerden ölümü erkeklere göre daha azdır.

“Modern yaşam” denilen; gergin, kirli şehir ortamı, alkol ve sigara karışımı ortamın hormonal denge üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor.

Stres faktörüyle birlikte kadınlarda sigara tüketimi de artıyor. Kariyer yapma hırsını da bunlara eklediğinizde, kadınlar farkında olmadan geleceklerini karartıyorlar.

Menopoz sonrası hormon desteği tedavisinin kalp-damar hastalığı riskini azaltmıyor, hatta bazı çalışmalar, bu ilaçların riski arttırdığını ortaya koydu.

Onun için hormon tedavisinden kaçınılmalı.

Menopoza doğru gidişte olsun hayat tarzınızı değiştirmelisiniz. Geç kalmadan menopoz sonrası yaşanabilecek risklere hazırlıklı olmalısınız.

Menopoz yaklaştıkça egzersizler artırılmalı, kilo alınmamalı, ideal kiloya gelinmeye çalışılmalı,

Tuz tüketimi azaltılmalı,

Sigara tiryakileri, sigarayı mutlaka bırakmalı. Keza alkol gibi bir yanlışları varsa kesinlikle terketmeliler.