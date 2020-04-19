Menisküs yırtılması bu belirtilerle ortaya çıkıyor!

Menisküsler, diz ekleminde yastık görevi görürler, diz ekleminin bütünlüğüne yardım ederler ve dönmelerde güvence unsurlarıdır. Menisküsler genelde dize yandan gelen darbeler sonucu yırtılırlar. Diz bükülü iken uyluğun içe doğru aşırı dönmesi ile ve dizde aşırı gerilme sonucu da menisküsler yırtılabilir. İşte menisküs yırtılmasının başlıca nedenleri...

- Kaza ve darbelere bağlı

- Hasar oluşturan eklem hastalıklarına bağlı

- Eklem bağı hasarlarına bağlı

- Doğuştan var olan şekil değişikliklerine bağlı kendiliğinden yırtılma

Menisküs yırtılma şekilleri

- Longitudinal (uzunlamasına) yırtıklar

- Transvers ve oblik (yatay ve eğri) yırtıklar

- Menisküs kisti ile birlikte olan yırtıklar

Menisküs yırtılmasının tanısı

Muayene, röntgen, çift kontraslı artrografi, bilgisayarlı tomografi ve artroskopi ile tanı kesinleştirilebilmektedir.

Menisküs yırtılmasının 2 büyük belirtisi

Kilitlenme

Dizin 20-25 derece bükülü kalması, dizin gerilememesi durumudur. Bu durum bir kaç günlük istirahatle geçer. Ancak kilitlenmeye neden oalbilecek diğer durumlardan (ağrı, kitle gibi) ayırılmalıdır.

Şişlik (Sıvı birikmesi)

Darbe ve kaza sonucu meydana gelen menisküslerde görülebileceği gibi, menisküs yırtığı da sıvı birikmesine neden olabilir.

Tedavisi mümkün mü?

Menisküs yırtığı tanısı konulduktan sonra, yırtığın şekline ve olayın akut veya kronik oluşuna göre menisküsün tamamı veya bir kısmı ameliyatla alınır. Bir kısmının alınması tercih edilir. Ayrıca artroskopik yöntem günümüzde daha çok kullanılmaktadır. Diskoid menisküs denilen durum gelişim sırasında meydana gelen bir anomalidir ve sıklıkla dış menisküsde görülür. Dizin hareketleri sırasında sesli bir kayma meydana gelir. Yırtık gelişirse ağrı ve kayma şiddetlenir. Menisküs kisti dış menisküsde daha sık görülmektedir. Dışta ağrılı bir şişlik şeklinde görülür. Diz gerginken şişlik belirginleşir, bükülü iken kaybolur.