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Menemen’de pazarcıların krizi büyüyor

İzmir’in Menemen ilçesinde belediye tarafından pazarcı esnafından tezgah açmak için para istenmesinin yankıları sürerken, pazarcı esnafı tepki olarak tezgah açmadı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
Menemen’de pazarcıların krizi büyüyor

İzmir’in Menemen ilçesinde belediye tarafından pazarcı esnafından tezgah açmak için para istenmesinin yankıları sürerken, pazarcı esnafı tepki olarak tezgah açmadı. Bölgeye giden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da, "Bu işi çözmezseniz İzmir’in hiçbir yerinde pazar açmayacağım" dedi.


Menemen ilçesinde pazar yerinin tamamlanmaması ve belediyenin pazarcılardan tezgah için yer parası istemesine esnaftan tepkiler gelmeye devam ediyor. Daha önce iki kez protesto gösterisi düzenleyerek Menemen Belediyesine tepki gösteren esnaflar, ilçede yine tepki olarak tezgah açmama kararı aldı. Satışa çıkmayan esnaflar, pazar yerinde toplanarak Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a tepki gösterdi. Esnaflar, Başkan Aksoy’dan seçim öncesi verdiği sözleri tutmasını istedi.


Menemen Pazarcılar Dernek Başkanı Mahir Kodaş, belediyenin 17 bin 500 TL para istediğini öne sürerek, "Belediye Başkanı Serdar Aksoy seçim öncesinde bizden para istemeyeceğinin sözünü vermişti. Şimdi 17 bin 500 TL para istiyor. Önceki belediye başkanına da 2 bin TL vermiştik" dedi.


Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Noyan Özkan da bir açıklama yaptı. Özkan, "Belediye başkanımız bu durumu ele aldı. Belediyenin kredilendirmeye ihtiyacı var. Başkanımız sizlerden 2 hafta süre istiyor. 2 hafta içinde kredilendirme olayına bakacaktır" ifadelerini kullandı. Pazarcı esnafı, bu açıklamadan sonra 2 hafta süre istenmesine de tepki gösterdi.



"Bu işi çözmezseniz İzmir’in hiçbir yerinde pazar açmayacağım"


İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:


"Başkan Aksoy, Milletvekili Hamza Dağ’a ’kırmızı plakalı arabana bin de Menemen’e gel’ diyordu. Önce Menemen’in sorunlarını çöz, ondan sonra davet et. Milletvekilini çağıracağına önce pazarcıların karşısına çık açıklama yap. Bu işi çözmezseniz İzmir’in hiçbir yerinde pazar açmayacağım."


Kalabalık pazarcı esnafı, açıklamaların ardından Menemen Belediyesine kadar yürüdü. Belediye önünde çok sayıda çevik kuvvet polisi önlem aldı. Belediyeden işten çıkartılan işçiler de pazarcılara destek olmak üzere geldi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
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