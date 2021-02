Menderes Karaduman’dan önemli tavsiyeler! Halkın ve haklının yanında olun

Karaduman, “Halka samimiyetle yaklaşırsanız halktan da aynı samimiyeti görürsünüz. Yapmacık olmayın. Kalbinizin sesini dinleyin. Tüm almış olduğunuz kararlarda halkın ve haklının rızasını kazanmaya çalışın” tavsiyelerinde bulundu.



Gaziantep İl Genel Meclisi'nin son Başkanı ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Menderes Karaduman, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrası teşkilat üyeleriyle deneyimlerini paylaşan Karaduman, önemli tavsiyelerde bulunarak yönetim kuruluna mesajla verdi.

GÖREVİMİZİ ALNIMIZ AKBAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK



Gaziantep'te çok önemli hizmetlere imzalar atıldığını ifade eden Karaduman, bunun birlik ve beraberlik içinde yapıldığını vurguladı. Karaduman, “Ak Parti Şahinbey ilçe başkanlığımızın,İlçe başkanımız Hasan Teke başkanlığındaki yönetim toplantısında “Unutmadık,tecrübelerinizi bizimle paylaşır mısınız" Projesi'de ilk konuşmacı olduğum için başkanıma ve tüm yönetimine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Ak Parti Şahinbey ilçe Teşkilatına çok teşekkür ederim. Siyasete refah Partisi'nde başladım. Sırasıyla Fazilet Partisi ve Ak Parti'de görev aldım. Bunun yanı sıra çeşitli STK'lar görev yaptım. Gaziantep İl Genel Meclisi'nin son Başkanı olarak görev yaptım. Bunun yanı sıra Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı oldum. İl Genel Meclis başkanlığımda 9 ilçe 440 köy 180 mezraya hizmet götürdüm. Fırat'tan Amanos'lara Hudut'tan Araban'a kadar bütün bölgede hizmetlerimiz var. 7-ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını Türkiye ortalamasının altına çektik. Görev süremiz sona ermeseydi merkez ilçelerimiz olan Şahinbey ve Şehitkamilde de derslik başına düşen öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına getirirdik,Eğitimle alakalı çok güzel çalışmalarımız vardı ama hizmet süremiz bitti. Gecemizi gündüzümüze katıp çalıştık. Görevimizi alnımız akbaşımız dik bir şekilde tamamladık. Harama el uzatmadık. Devletin malına hep sahip çıktık. Görev aşkıyla çalıştık” dedi.

YAPMACIK OLMAYIN. KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN



Ak Parti Şahinbey İlçe yöneticilerine tavsiyelerde de bulunan Karaduman, “ Gaziantep'in üçte 2'si varoşlardan oluşuyor. Burada hizmet yaparken, o katmandaki insanların duygularını ve düşüncelerini göz ardı etmeden çalıştık. Şu ana için birlik ve berberliğe çok ihtiyacımız var. Sizler 900 bin nüfuslu bir ilçenin yöneticilerisiniz. Hasan Teke Başkanıma çok güveniyorum. Başkanım idealist bir siyasetçi. Davası için var gücüyle çalışır. Davasına her zaman sadıktır. Yönetimi de o şekilde. Kendi hür iradesiyle davası için partisi için çalışır. Ama ne yazık ki Gaziantep'te bazı dinamik yapılar insanları engellemeye çalışıyor. Kendi tekelinde tutmaya çalışıyor bunlara dikkat edin. Halka samimiyetle yaklaşırsanız halktan da aynı samimiyeti görürsünüz. Yapmacık olmayın. Kalbinizin sesini dinleyin. Tüm almış olduğunuz kararlarda halkın ve haklının rızasını kazanmaya çalışın. Biz siyaseti böyle yaptık. Tarihte adı geçenler, her zaman hizmet yapan insanlardır. Hizmet üretmeyen hizmet yapmayan hiçbir zaman hatırlanmazlar” diye konuştu.

Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke de, “ Menderes Başkan, Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde bütçeyi çok doğru kullanmıştır. Tüyü bitmemiş yetim, fakirin, fukaranın kul hakkını ve hukukunu her zaman savunmuştur. Kendisi örnek bir meclis başkanlığı yaptı. Ahlaki yapısıyla dürüstlüğü ve samimiyetiyle her zaman Ak Parti'ye güç vermiştir. Çevresi geniş bir insan toplumda her zaman kabul görmüş, saygı duyulmuştur. Zaten böyle olmasaydı Ak Parti'den milletvekili aday olmazdı. Zamanında yönetmiş olduğu meclisin bütçesi bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle eşdeğer” diye konuştu.