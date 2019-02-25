Menajeri doğruladı! Galatasaray Portolu yıldızın peşinde

Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz'e giden Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın, burada Portolu bir futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Star'ın haberine göre, Albayrak'ın girişimde bulunduğu futbolcunun Hector Herrera olduğu öğrenildi, hatta bu gelişme üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.