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Spor

Menajeri açıkladı: Volkan Demirel teknik direktörlüğe hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, Demirel'in teknik direktörlüğe hazırlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:17:00 - 2020-05-25 13:19:14
Menajeri açıkladı: Volkan Demirel teknik direktörlüğe hazırlanıyor

Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Volkan Demirel'in menajeri olan Erdinç Şehit, gazeteci Mehmet Ayan'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Demirel'in gelecek planlarını anlatan Şehit, deneyimli ismin teknik direktörlüğe hazırlandığını söyledi.

"Volkan'ın hedefi teknik direktörlük"

Volkan Demirel'in kaleci antrenörü olmayacağını belirten Erdinç Şehit, "Volkan Demirel'in her tarafında bir renk ve bir takım vardı. Bay Fenerbahçe'dir kendisi. Başka hiçbir takımla işi olmadı. Bu arada kendisi kaleci antrenörlüğü yapmayacak. Volkan kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor. Çok da sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 522 maça çıktı

Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde toplamda 522 maça çıktı. Süper Lig'de 390 kez sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel, 142 maçta kalesini gole kapatı. Şampiyonlar Ligi'nde 40, UEFA Avrupa Ligi'nde 49 maça çıkan deneyimli isim 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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