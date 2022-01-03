Memura temmuz ayında enflasyon farkı verilecek mi?
Memur emeklisi temmuz ayında enflasyon farkı alacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam yapıldığını duyurdu. Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlarına ne kadarlık bir ek yapılacağını da araştırmaya başladı. Peki, temmuz ayında memura enflasyon farkı verilecek mi?
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti ve memurların beklediği zam açıklaması geldi. Peki, temmuz ayında enflasyon farkı olacak mı?
Memura temmuz ayında enflasyon farkı verilecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz" dedi.
Temmuz ayı zamlarına ilişkin ise Erdoğan, “Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir” diye konuştu.