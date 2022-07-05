Memura seyyanen zam verilecek mi? Seyyanen zam son dakika haberi:
Memur seyyanen zam haberi... Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle memur ve emeklinin beklediği 2022 yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon verileri de netleşmiş oldu. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. Memra gelen zamlar sonrası bu kez de seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam var mı? Memur seyyanen zam yapılacak mı
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre, TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,62 artış kaydetti. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı.
Memura seyyanen zam var mı?
Temmuz enflasyon zammı sonrası memurlar seyyanen zam beklentisi içine girdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.