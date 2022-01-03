Memura ek zam yolu var mı? Memur ek zam alacak mı? Memur enflasyon ek zammı var mı?

2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve Memur Emeklisi maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu.

En düşük polis, öğretmen, doktor, hemşire, vaiz maaşı ne kadar?

Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. En düşük öğretmen maaşı 6354, polis maaşı 9599, doktor 13022, hemşire 6733, vaiz 6449 lira oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, doktorlar 13022 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.

Memura ek zam var mı?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Dolar kuru ve fiyat artışları nedeniyle ek zam talebinin daha önce açıklayan Yalçın, bu görüşünü bir kez daha yineledi. Yalçın enflasyon oranıyla yapılan zam arasındaki fark için “Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ” dedi ve ekledi: “Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

“Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. “15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz.” Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşu yinelediklerini belirten Yalçın, "ek zam şart olmuştur" dedi.