Memura ek zam ne zaman verilecek? 2022 memur ek zammı ne kadar olacak?

Memur ek zamı oranı ne kadar? Memurlara ek zam yapılacak mı? 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 36.08 olarak rakamlara yansıdı. Açıklanan enflasyon sonrası ise memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zamlar da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Memura ek zam olacak mı?

Memura ek zam gelecek mi? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyonun arttığını, maaşların erimeye, gelir dağılımında adaletsizliğin büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte; doğal gaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'ek protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir. Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz. Ek zam şart olmuştur."