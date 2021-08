Memur ve memur emeklisi 2022 toplu sözleşme zammı ne kadar? 2022 2023 toplu sözleşme zammı son dakika belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam ile sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde büyük gün geldi çatttı. Kamuda çalışan memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı son dakika haberlerini an be an takip ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün yapılan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Peki memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar? 2022 ve 2023 yılında memura ne kadar toplu sözleşme zammı var? Memur emeklisi 2021 toplu sözleşme zammı son dakika belli oldu mu? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? İşte 2022 memur toplu sözleşme zam oranları...