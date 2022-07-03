Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu! Yarın saat 10:00'da açıklanıyor

Haziran ayı enflasyon rakamları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Böylece milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı belli olacak. Enflasyonun 4.44 olarak açıklanması beklenirken, bu durumda emekli ve memura yüzde 44 zam yapılacak. İşte zamlı maaşlar...

Haziran ayında rekor enflasyon bekleniyor. Bu da emekli ve memur maaşlarına daha fazla zam olarak geri dönecek. Haziran enflasyonu yarın saat 10:0'da açıklanacak. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin maaş zammı netleşmiş olacak. İlk 5 aylık sonuca göre memur ve emeklinin zammı yüzde 35.64'e ulaştı. Zammın kesinleşmesi için sadece haziran verisi kaldı. Ekonomistler haziran ayı enflasyonun yüzde 4,44 olacağını tahmin ediyor. Ayrıca haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte hükümet yüzde 3'lük sosyal refah düzenlemesi üzerine çalışıyor. İşte tüm bu rakamların maaşlara kuruşu kuruşuna yansıması....

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz Pazartesi (yarın) açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

Erdoğan: Yüzde 40'ın üzerinde artış olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi. Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıktı

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

Asgari ücrete ek zam yüzde 30 oldu

Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret net 5.500 TL olarak duyuruldu. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.

Emekli ve memura enflasyon farkı

En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti. Haziran ayı enflasyon beklentisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında yüzde 3'lük ek zam için çalışmalarını sürdürüyor. Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

Yeni beklentilere göre emekli ve memur maaşları

Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, enflasyon beklentisi kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı. Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;

Enflasyon yüzde 4.44 olursa...

Sabah gazetesinde yer alan habere göre enflasyon yüzde 4,44 olursa maaş hesaplamaları şöyle:

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 41,16

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 44,16 oldu.

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.