Memurlara müjdeli haber geldi. Sendika üyesi memurlar toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Peki, toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

Memur sözleşme ikramiyeleri ne kadar? Toplu sözleşme ikramiyesi hangi aylarda ödenir?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Memurlar maaşlarına yapılacak olan zammı hesaplarken bu kez toplu sözleşme ikramiyesi müjdesi geldi. Söz konusu ikramiyeyi sendika üyeleri alabilecek. Sendika üyeliği olmayanlar bu ikramiyeden faydalanamayacak. İkramiye 3 ayda bir hesaplara yatırılacak bu da yıllık 1600 liraya denk geliyor. Sendikaya üye olmayan memurlar ise bu ödemeden nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor. Memurlar 15 Ocak'a kadar sendikaya üye olurlarsa toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilecek. ilk ödemeler de 15 Ocak'ta hesaplara yatırılacak.