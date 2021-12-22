Memur-Sen'den Başkan Erdoğan'la görüşme sonrası ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği kritik toplantı sona erdi.

Vergi düzenlemesi teşekkürü

Toplam 20 dakika süren toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, Başkan Erdoğan'a kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması ve hafifletilmesi yönündeki tekliflerinin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiklerini belirterek, ek zam beklentilerini aktardıklarını kaydetti.

Ek zam ve 3600 ek gösterge talepleri iletildi

Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisnayı olumlu olarak niteleyen Yalçın, bunun sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında sıkıntılar içerdiğini, söz konusu düzenleme ile kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını Erdoğan'a ifade ettiklerini vurguladı.

Yalçın, gelir vergisinde yapılan düzenlemenin eşitsizlik ortaya çıkardığını ifade ederek, söz konusu eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam veya ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasına hassasiyetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dile getirdiklerini belirtti.

Yalçın, toplu sözleşme hükmünün gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerini Erdoğan ile paylaştıklarını ifade ederek ek zam dahil yapacakları teklifler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerinin bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı da sosyal medyadan paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanlığı ise Twitter hesabından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" dendi.

Memur zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyon verisine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Aralıkta 3 puanlık bir TÜFE açıklanırsa 6 aylık dönemde yüzde 13.47'lik bir enflasyon olacak.

Bu yıl ağustos ayında sonuçlanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci 6 ayında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda aradaki fark da zamma eklenecek. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 olması durumunda da yüzde 10.47'lik enflasyon farkı zammı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri buna ilave olarak alacakları yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplam yüzde 15.47 zam alacak. Bunlar dışında ek zam verilirse zam oranı artacak.

Erdoğan memurlara zam ve 3600 ek gösterge mesajını vermişti

Asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammının yapılmasının ardından Başkan Erdoğan, emekli ve memurlar için de düzeltme mesajı vermiş, hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirmeyeceğinin altını çizmişti. Ayrıca Erdoğan, 3600 ek göstergenin 2022 yılı içinde çözüleceğini söylemiş ve toplu sözleşmede de imza altına alınmıştı.

Bakan Bilgin de duyurmuştu

Ek zam talebi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş, Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.