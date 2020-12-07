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Aktüel Memur-Sen 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak hesapladı
Aktüel

Memur-Sen 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak hesapladı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:12:21 -
Memur-Sen 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak hesapladı

ANKARA (AA) - Memur-Sen Konfederasyonu, dört kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 523 lira, yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak hesapladı.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli yapılan Açlık ve Yoksulluk Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 523 lira, yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak belirlendi.

Geçen ay bir önceki aya göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,14'lük artış yaşandı. Göze çarpan en büyük artış; yüzde 25,18 ile kabak, yüzde 24,35 ile karnabahar, yüzde 18,95 ile tavuk eti, yüzde 18,28 ile dolmalık biber, yüzde 17,75 ile yumurta fiyatında yaşandı.

Kasımda bir önceki aya kıyasla ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,81'lik artış oldu. Bu dönemde, barınma fiyatları yüzde 0,87 arttı. Aydınlanma fiyatında ise herhangi bir değişim görülmedi.

Geçen ay bir önceki aya göre, giyim fiyatlarında ortalama yüzde 2,08'lik artış yaşanırken giyim madde fiyatlarında ekim ayına göre en yüksek değişim yüzde 14,9 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 12,59 ile çocuk kazağı, yüzde 6,17 ile pamuklu kumaş fiyatlarında oldu.

Bu dönemde kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,77'lik artış yaşandı. Bu grupta en fazla fiyat artışı yüzde 8,34 ile tıraş malzemeleri fiyatlarında tespit edildi.

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