Memur maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş tablosu kim ne kadar alacak 2022
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? Polis öğretmen hemşire maaşları 2022
2022 yılıyla birlikte memur ve emekliler maaşlarının ne kadar artış göstereceğini merak ediyor. Peki, doktor polis avukat maaşları ne kadar oldu?
Memur maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş tablosu kim ne kadar alacak 2022
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin düzenlemeler hakkında ise “Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz, buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir” ifadelerini kullandı.
Genel müdür (1/4) 21.108 TL
Memur (Lisans-9/1) 6.871 TL
Öğretmen (1/4) 8.594 TL
Başkomiser (3/1) 11.118 TL
Polis memuru (8/1) 9.741 TL
Uzman doktor (1/4) 13.123 TL
Hemşire (Lisans-5/1) 8.338 TL
Mühendis (1/4) 11.357 TL
Vaiz (1/4) 8.928 TL
Avukat (1/4) 10.844 TL
En düşük memur maaşı6.368 TL
Emekli memur maaşları
Genel müdür (1/1) 13.617 TL
Memur (Lisans-1/4) 5.111 TL
Öğretmen (1/4) 5.252 TL
Kaymakam 1.sınıf (1/4)5.109 TL
Polis memur (8/1) 5.435 TL
Hemşire (Lisans -1/4) 6.407 TL
Mühendis (1/4) 6.407 TL