2022 yılıyla birlikte memur ve emekliler maaşlarının ne kadar artış göstereceğini merak ediyor. Peki, doktor polis avukat maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş tablosu kim ne kadar alacak 2022

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin düzenlemeler hakkında ise “Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz, buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir” ifadelerini kullandı.

Genel müdür (1/4) 21.108 TL

Memur (Lisans-9/1) 6.871 TL

Öğretmen (1/4) 8.594 TL

Başkomiser (3/1) 11.118 TL

Polis memuru (8/1) 9.741 TL

Uzman doktor (1/4) 13.123 TL

Hemşire (Lisans-5/1) 8.338 TL

Mühendis (1/4) 11.357 TL

Vaiz (1/4) 8.928 TL

Avukat (1/4) 10.844 TL

En düşük memur maaşı6.368 TL

Emekli memur maaşları

Genel müdür (1/1) 13.617 TL

Memur (Lisans-1/4) 5.111 TL

Öğretmen (1/4) 5.252 TL

Kaymakam 1.sınıf (1/4)5.109 TL

Polis memur (8/1) 5.435 TL

Hemşire (Lisans -1/4) 6.407 TL

Mühendis (1/4) 6.407 TL