Memur maaşı ek zamla ne kadar oldu? 2022 Memur ne kadar zamlı maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına toplamda %28 oranında artış yapıldığı ifade ederek ilave destekle birlikte bu oranın %30,5'e çıkartıldığını söyledi. Hem memur hem de emeklilere son dakika müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK ve Bağkur emeklisinin de yüzün güldürdü. Peki kim ne kadar maaş alacak? 2022 memur zammı ne kadar oldu? Memur ek zammı ne kadar? Memur emeklisi ek zam ile ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı. Açıklanan rakam ile birlikte milyonlarca emekli ve memur maaş zammı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.

Memur ek zammı ne kadar oldu?

Memura ek zamla birlikte ne kadar zam verildi? Memur ne kadar zamlı maaş alacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.

Hangi memur ne kadar zam alacak?

Memur zamlı maaşları ne kadar? Ocak 2022 memur zammı ne kadar? 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte 2022 memur maaşları tablosu.

Memur maaşları net - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali - 22412 - 29247

Genel müdür (14) - 16177 - 21111

Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 – 11126

Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887

Öğretmen (14) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 – 19348

Başkomiser (31) - 8522 - 11121

Polis memuru (81) - 7465 - 9741

Uzman doktor (14) - 10126 – 13214

Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340

Mühendis (14) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 111) - 5491 – 7165

Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785

Vaiz (14) - 6844 - 8931

Avukat (14) 8311 – 10845

En düşük memur maaşı - 4880 – 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

Yeni emekli memur maaşları 2022 ne kadar?

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Müsteşar (11) - 11806 - 15406

Genel müdür (11) - 10435 - 13617

Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 – 5225

Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112

Öğretmen (14) - 4029 - 5257

Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 – 8926

Başkomiser (14) - 4167 - 5437

Polis memuru (81) - 4167 - 5437

Hemşire (Lisans - 14) - 3916 – 5110

Mühendis (14) - 4913 - 6411

Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461

Profesör (14) - 9346 - 12191