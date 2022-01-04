Memur maaşı ek zamla ne kadar oldu? 2022 Memur ne kadar zamlı maaş alacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına toplamda %28 oranında artış yapıldığı ifade ederek ilave destekle birlikte bu oranın %30,5'e çıkartıldığını söyledi. Hem memur hem de emeklilere son dakika müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK ve Bağkur emeklisinin de yüzün güldürdü. Peki kim ne kadar maaş alacak? 2022 memur zammı ne kadar oldu? Memur ek zammı ne kadar? Memur emeklisi ek zam ile ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına toplamda %28 oranında artış yapıldığı ifade ederek ilave destekle birlikte bu oranın %30,5'e çıkartıldığını söyledi. Hem memur hem de emeklilere son dakika müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK ve Bağkur emeklisinin de yüzün güldürdü. Peki kim ne kadar maaş alacak? 2022 memur zammı ne kadar oldu? Memur ek zammı ne kadar? Memur emeklisi ek zam ile ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı. Açıklanan rakam ile birlikte milyonlarca emekli ve memur maaş zammı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
Memur ek zammı ne kadar oldu?
Memura ek zamla birlikte ne kadar zam verildi? Memur ne kadar zamlı maaş alacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Hangi memur ne kadar zam alacak?
Memur zamlı maaşları ne kadar? Ocak 2022 memur zammı ne kadar? 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte 2022 memur maaşları tablosu.
Memur maaşları net - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Vali - 22412 - 29247
Genel müdür (14) - 16177 - 21111
Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 – 11126
Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887
Öğretmen (14) - 6587 - 8596
Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 – 19348
Başkomiser (31) - 8522 - 11121
Polis memuru (81) - 7465 - 9741
Uzman doktor (14) - 10126 – 13214
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340
Mühendis (14) - 8703 - 11357
Teknisyen (Lise - 111) - 5491 – 7165
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785
Vaiz (14) - 6844 - 8931
Avukat (14) 8311 – 10845
En düşük memur maaşı - 4880 – 6368
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
Yeni emekli memur maaşları 2022 ne kadar?
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Müsteşar (11) - 11806 - 15406
Genel müdür (11) - 10435 - 13617
Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 – 5225
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112
Öğretmen (14) - 4029 - 5257
Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 – 8926
Başkomiser (14) - 4167 - 5437
Polis memuru (81) - 4167 - 5437
Hemşire (Lisans - 14) - 3916 – 5110
Mühendis (14) - 4913 - 6411
Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461
Profesör (14) - 9346 - 12191