Memur eşi çalışmayan aile yardımı ne kadar 2022? Memura aile yardımı ne kadar yapıldı?

Memur aile ve çocuk yardımı ne kadar 2022? Memur aile yardımı ne kadar oldu 2022 ? 6 yaş üstü ve altı çocuk memur aile yardımı zammı! TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 36,8 oldu. Milyonlarca SGK, Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personele verilecek zam oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 6 yaş üstü ve altı çocuk memur aile yardımını açıkladı. Peki 2022 memur eşi çalışmayan aile yardımı ne kadar? 2022 Memur aile yardımı ne kadar oldu?

2022 memur zammı toplu sözleşme enflasyon farkı ne kadar?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına yapılacak olan enflasyon farkı ile birlikte ne kadar olacağını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamları sonrası gözler Beştepe’ye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisi ile sözleşmeli personel maaşlarına ilişin son durumu açıkladı.

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar oldu? SGK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından toplu sözleşme zammının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edilmiş oldu.

SGK Bağkur emekli zammı ne kadar 2022?

2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. SGK ve Bağkur emeklileri dahil tüm emeklinin en düşük maaşı 2 bin 500 TL oldu.

Memur aile ve çocuk yardımı ne kadar 2022?

Memur ve emekli maaşlarındaki artışı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi.

2022 net memur maaşları

Memur zamlı maaşları ne kadar? Ocak 2022 memur zammı ne kadar? 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte 2022 memur maaşları tablosu.

Memur maaşları net - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali - 22412 - 29247

Genel müdür (14) - 16177 - 21111

Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 – 11126

Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887

Öğretmen (14) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 – 19348

Başkomiser (31) - 8522 - 11121

Polis memuru (81) - 7465 - 9741

Uzman doktor (14) - 10126 – 13214

Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340

Mühendis (14) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 111) - 5491 – 7165

Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785

Vaiz (14) - 6844 - 8931

Avukat (14) 8311 – 10845

En düşük memur maaşı - 4880 – 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

Yeni emekli memur maaşları 2022 ne kadar?

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Müsteşar (11) - 11806 - 15406

Genel müdür (11) - 10435 - 13617

Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 – 5225

Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112

Öğretmen (14) - 4029 - 5257

Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 – 8926

Başkomiser (14) - 4167 - 5437

Polis memuru (81) - 4167 - 5437

Hemşire (Lisans - 14) - 3916 – 5110

Mühendis (14) - 4913 - 6411

Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461

Profesör (14) - 9346 - 12191