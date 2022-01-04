Memur ek zam ne kadar oldu? 2022 refah payı ne kadar oldu? Memur emekli toplu sözleşme zam farkı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarının belli olması ve Kabine toplantısının ardından 2022'de kamu görevlilerinin ne kadar maaş alacağı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında memur maaşlarının artış oranını %30,5 olarak açıkladı. 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni zamlarla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 25.5 artacak. En düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira oldu İki çocuklu en düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. SSK 2000 öncesi emekli aylığı 3293 liraya çıktı.

Memur ek zam refah payı ne kadar?

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıplarının giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. 'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme alınmış ancak sadece yüzde 2,5'lik bir artış yapılmıştır. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak yüzde 22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan yüzde 5'in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Memur maaşları 2022

Memur maaşları 2021 TEMMUZ - 2022 OCAK

Vali - 22412 - 29247

Genel müdür (14) - 16177 - 21111

Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 – 11126

Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887

Öğretmen (14) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 – 19348

Başkomiser (31) - 8522 - 11121

Polis memuru (81) - 7465 - 9741

Uzman doktor (14) - 10126 – 13214

Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340

Mühendis (14) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 111) - 5491 – 7165

Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785

Vaiz (14) - 6844 - 8931

Avukat (14) 8311 – 10845

En düşük memur maaşı - 4880 – 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

Yeni emekli memur maaşları 2022 ne kadar?

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Müsteşar (11) - 11806 - 15406

Genel müdür (11) - 10435 - 13617

Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 – 5225

Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112

Öğretmen (14) - 4029 - 5257

Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 – 8926

Başkomiser (14) - 4167 - 5437

Polis memuru (81) - 4167 - 5437

Hemşire (Lisans - 14) - 3916 – 5110

Mühendis (14) - 4913 - 6411

Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461

Profesör (14) - 9346 - 12191