Memur ek zam ne kadar oldu? 2022 refah payı ne kadar oldu? Memur emekli toplu sözleşme zam farkı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme farkı zammı ne kadar? Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerindeydi. TÜİK aralık 2021 enflasyon verilerini açıklandı. Böylelikle 2021 yılına ilişin enflasyon rakamı da netleşti. Buna göre, Yıllık enflasyon 30,5 oranında açıklandı. Enflasyonun belli olmasından sonra hem memur hem memur emekli ile SGK ve Bağkur emekli maaşları da kesinleşti. Memura enflasyonun yanında bir da ek zam refah payı da verildi. Peki Memur ek zam ne kadar oldu? 2022 refah payı ne kadar oldu? Memura toplu sözleşme farkı ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarının belli olması ve Kabine toplantısının ardından 2022'de kamu görevlilerinin ne kadar maaş alacağı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında memur maaşlarının artış oranını %30,5 olarak açıkladı. 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni zamlarla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 25.5 artacak. En düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira oldu İki çocuklu en düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. SSK 2000 öncesi emekli aylığı 3293 liraya çıktı.
Memur ek zam refah payı ne kadar?
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıplarının giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. 'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme alınmış ancak sadece yüzde 2,5'lik bir artış yapılmıştır. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak yüzde 22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan yüzde 5'in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.
Memur maaşları 2022
Memur maaşları 2021 TEMMUZ - 2022 OCAK
Vali - 22412 - 29247
Genel müdür (14) - 16177 - 21111
Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 – 11126
Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887
Öğretmen (14) - 6587 - 8596
Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 – 19348
Başkomiser (31) - 8522 - 11121
Polis memuru (81) - 7465 - 9741
Uzman doktor (14) - 10126 – 13214
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340
Mühendis (14) - 8703 - 11357
Teknisyen (Lise - 111) - 5491 – 7165
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785
Vaiz (14) - 6844 - 8931
Avukat (14) 8311 – 10845
En düşük memur maaşı - 4880 – 6368
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
Yeni emekli memur maaşları 2022 ne kadar?
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Müsteşar (11) - 11806 - 15406
Genel müdür (11) - 10435 - 13617
Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 – 5225
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112
Öğretmen (14) - 4029 - 5257
Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 – 8926
Başkomiser (14) - 4167 - 5437
Polis memuru (81) - 4167 - 5437
Hemşire (Lisans - 14) - 3916 – 5110
Mühendis (14) - 4913 - 6411
Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461
Profesör (14) - 9346 - 12191