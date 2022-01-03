Memur ek ödeme zammı son dakika! Emekli ek zammı 2022 ne kadar? Memura ek zam olacak mı?

Emekli ve memur 2022 maaş zammı ne kadar oldu? 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyonu 13,58 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,8 oldu. Buna göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak.

Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı. Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Memura ek zam olacak mı?

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ek zam şart olmuştur" dedi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yalçın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ek Zam Şart Olmuştur! TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08’i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu."

Yalçın, "Mutlaka ek zam olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı" dedi.

Yalçın, ek protokolün bu ay içinde yapılması gerektiğine ve bir iki günlük iş olduğunu da sözlerine ekledi. 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz. Ek zam şart olmuştur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.