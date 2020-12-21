Memur alım ilanları Kamu işçi alımları iş başvurusu

İŞKUR hem kamuya hem de özel şirketlere binlerce personel alımı için aracı olmakta. İŞKUR üzerinden yaklaşık 60 bin personel alımı için iş ilanı yayınlandı. Halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. İşsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstlenen, yılbaşından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor.

Kamu memur alım ilanları

İŞKUR kamu memur alım ilanlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri almakta.

Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı

Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanıı

İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden alımları söz konusu olan kamu memur alımı başvuru şartları da açıklandı.

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