Memur alım ilanları Kamu işçi alımları iş başvurusu
İş ilanları binlerce vatandaş tarafından araştırılmakta. Koronavirüs salgını nedeyle çok sayıda işletme tedbirler kapsamında faaliyetlerini durdurdu. İşten çıkarmalar kanunen geçici olarak yasaklansa da kendi isteğiyle işten çıkan ya da iş değiştirmek isteyenler iş ilanlarını sorgulamakta. Kamuda çalışmak isteyenler ise başta İŞKUR olmak üzere kamu personel alımı iş ilanları ile personel alımı yapan kamu kurumları da merak ediliyor. İşte kamu iş ilanları, kamu personel alımı yapan kurumlar.
İŞKUR hem kamuya hem de özel şirketlere binlerce personel alımı için aracı olmakta. İŞKUR üzerinden yaklaşık 60 bin personel alımı için iş ilanı yayınlandı. Halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. İşsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstlenen, yılbaşından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor.
Kamu memur alım ilanları
İŞKUR kamu memur alım ilanlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri almakta.
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı
Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alımı
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanıı
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alımı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR üzerinden alımları söz konusu olan kamu memur alımı başvuru şartları da açıklandı.
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