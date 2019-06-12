Memleketinde tarihe geçti, Kırkpınar'da da tarih yazmak istiyor





KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Antalya Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 6 kez, Kırkpınar'da 2 kez başpehlivanlığı kazanan Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da tarihe geçmek istiyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2015 ve 2018'de başpehlivanlığı kazanan, Türkiye'de katıldığı birçok güreş organizasyonunda başarı elde eden ve "kemer avcısı" olarak adlandırılan Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, gözünü 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çevirdi.

Kırkpınar öncesi antrenman amacıyla birçok organizasyona katılan Orhan Okulu, son hazırlıklarını kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sürdürüyor.

Çayırda cazgırların "geri vitesi olmayan pehlivan" diye anons ettiği ve rakiplerini iterek yormasıyla ünlü Orhan pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe 8 yaşında babasının teşviki ile başladığını söyledi.

Bu yılki güreşlere çok iyi hazırlandığını belirten Orhan Okulu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kısa bir süre kala kampa gireceğini ifade etti.

Güreşmeyi çok sevdiğini aktaran Okulu, "İlk defa Kırkpınar'a 2000 yılında gittim. İlk gittiğimde minik-1 boyunda ikinci oldum ve 2000 yılından beri de Kırkpınar'a gidiyorum. 2012 yılında başa çıkmak nasip oldu, başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlığa çıktım. 2013 yılında ilk defa başpehlivanlıkta kürsüye çıktım ikinci olarak." diye konuştu.

Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını aktaran Okulu, bu yılki hedefinin de başpehlivanlığı kazanmak olduğuna dikkati çekti.



Kırkpınar'da 2015 yılı ve geçen sene başpehlivan olduğunu anlatan okulu, şöyle devam etti:

"Bu yıl daha iyi hazırlandık. Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak, Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olmak. Ramazanda çalışmamız biraz zor oldu ama elimizden geldiğince çalıştık.

Kısa süre içerisinde de Kırkpınar kampına gireceğiz. Kırkpınar'a az bir süremiz kaldı. Kamptan sonra Kırkpınar için dinlenmeye geçeceğiz. İnşallah hedefimiz üst üste ikinci defa altın kemeri alıp Antalya'ya götürmek olacak."





- "Yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar"





Orhan Okulu, Kırkpınar'ın insana ayrı bir heyecan verdiğini belirtti.

Kırkpınar'ın tarihinin eski olması nedeniyle maneviyatının da yüksek olduğunu dile getiren Okulu, "Öncelikle, bizim için Kırkpınar olimpiyat diye geçiyor. Yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar. Daha sonra Elmalı güreşleri oluyor. Elmalı güreşlerinde de altı yıldır üst üste birinci oluyorum. Orada da tarihe geçtim. Kırkpınar'da da Antalya'ya iki defa altın kemer götüren var ama üç defa hiç yok, inşallah o rekoru kırarak biz elde ederiz." şeklinde konuştu.



