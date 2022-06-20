Memleket Partisi'ndeki istifa depremlerinin ardından ilk açıklama!

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, bugün partideki görevlerinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu. Usluer ile birlikte 5 üst düzey yönetici daha istifa etti. İstifa depreminin ardından Memleket Partisi, olağanüstü kurultay kararı aldı. Kararı Genel Başkan Muharrem İnce sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa gerekçelerini açıkladı

Usluer, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına canlı bağlantı yoluyla katıldı. Neden istifa ettiğine dair açıklama yapan Usluer, ''Hiçbir partiyle görüşmemiz olmadı'' dedi.

İşte Usluer'in o açıklamaları:

''Siyasetin kutuplaştığı günler içerisinde hiçbirimizin farklı farklı yerlerde siyaset yapma ya da birbirimize karşı siyaset yapma alanını kalmadığını gördüm. Günün birlikte kazanma günü olduğunu düşünüyorum.''

4 MYK üyesi ve 2 Parti Meclisi Üyesi arkadaşımız, Prof. Dr. Hakkı Akalın, MYK Üyesi ve Parti Saymanımız Serkan Ufuk Akgün, Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Oğuz Giray ve Meryem Şengül Kala ile aynı kaygıları paylaşmamız nedeniyle aynı gün istifa ettik.

Herhangi bir siyasi parti ile görüşüp veya bir siyasi partiye angaje olup bu nedenle bir ayrılık, benim ve benimle birlikte istifa eden arkadaşlarımızın hiçbirisi için geçerli değil. Verdiğimiz karar başka bir siyasi partide siyaset yapma hedefinden daha önemli."