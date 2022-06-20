Memleket Partisi'nde ağır toplar istifa etmişti! Muharrem İnce flaş kararı duyurdu

CHP’den istifa ettikten sonra Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce'nin partisinde istifa depremi yaşanıyor. Memleket Partisi'nin ağır topları istifa kararı aldı. İstifaların ardından Muharrem İnce açıklama yaptı.

Memleket Partisi Sözcüsü ve Genel Başkanvekili Gaye Usluer’in de aralarında bulunduğu altı parti yöneticisi partiden istifa etti. İstifaların ardından Genel Başkan Muharrem İnce'den son dakika açıklaması geldi.

Partinin önemli isimleri istifa etti

İstifa eden isimler, Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray oldu.

Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay kararı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından açıklama yaptı. Muharrem İnce, olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kararı duyuran İnce, ''17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.'' ifadelerini kullandı.