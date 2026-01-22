Memleket Buz Kesti: Sibirya Soğukları o ilimizi Vurdu, Hayat Durma Noktasına Geldi!

  • İSTANBUL
Türkiye’nin en kuzeydoğu ucu Ardahan, adeta buzdan bir kaleye dönüştü. Sibirya üzerinden gelen dondurucu hava dalgasının pençesindeki bölgede, dondurucu soğuklar hayatı felç etti. Ardahan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 27,4 dereceyi görürken, Göle ilçesi adeta dondu; termometreler eksi 30,9 dereceyi kaydederek rekor kırdı.

Dondurucu soğukların etkisiyle sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, araçlarının başında çaresiz kaldı. Birçok araç, akülerin bitmesi ve motor yağlarının donması nedeniyle çalışmadı.

 

Dizel Motorlar Dondu, Aküler İflas Etti

Özellikle dizel yakıtlı araçların depolarındaki yakıtın donması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örterek korumaya çalışırken, çalışmayan araçlar için takviye akü yardımıyla saatlerce uğraş verildi.

 

Buzlanma Ve Don Olayı Tehlike Saçıyor

Sadece araçlar değil, binaların camları ve kapı kilitleri de buz tuttu. Meteoroloji yetkilileri, Sibirya soğuklarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği noktasında uyarılarda bulundu.

 

Karayolları ve belediye ekipleri, yollardaki gizli buzlanmaya karşı gece gündüz demeden tuzlama çalışmalarına devam ederken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması noktasında çağrılar yapılıyor.

