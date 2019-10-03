Meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Peki ama meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri nasıl anlaşılır? Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir? İşte detaylar...

Meme kanserini erkenden teşhis etmek, hem tedavinin süreci hem de hastanın daha iyi şartlar altında kalması için bir avantajdır. Meme kanseri belirtileri arasında en belirgini memede ele gelen kitledir. Bu kitle meme başından koltuk altına kadar olan geniş bir alanda yer alabilir. Kitle büyüdüğü takdirde deri üzerinde ödem oluşturarak şişmeye sebebiyet verebilir.

Memede farklılık, şişlik veya ağrı hissedildiğinde el ile muayene edilmelidir. Dolayısıyla ortalama 20 yaşından sonra her kadın kendi yapısını öğrenmeli ve buna göre hareket etmelidir.

Meme kanseri belirtilerini şöyle sıralayabiliriz;

Meme üzerinde genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket

Memede; genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket ettirilebilen veya yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen yapıda ve karakterde ele gelen şişlikler.

Gözle görülebilir şekilde, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik.

Meme cildinde kızarıklık, morluk, yara, damar genişlemesi, içeri doğru çöküntü, yaygın küçük şişlikler, portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler.

Meme başı ve çevresinde, renk ve şeklinde değişiklik, meme başında genişleme, düzleşme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlaklar ve yaralar.

Meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi.

Koltuk altında görülebilen, elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler.

Meme kanseri risk faktörlerinin en önemlileri;