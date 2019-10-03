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Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Peki ama meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri nasıl anlaşılır? Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 10:37
Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Peki ama meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri nasıl anlaşılır? Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir? İşte detaylar...

Meme kanserini erkenden teşhis etmek, hem tedavinin süreci hem de hastanın daha iyi şartlar altında kalması için bir avantajdır. Meme kanseri belirtileri arasında en belirgini memede ele gelen kitledir. Bu kitle meme başından koltuk altına kadar olan geniş bir alanda yer alabilir. Kitle büyüdüğü takdirde deri üzerinde ödem oluşturarak şişmeye sebebiyet verebilir. 

Memede farklılık, şişlik veya ağrı hissedildiğinde el ile muayene edilmelidir. Dolayısıyla ortalama 20 yaşından sonra her kadın kendi yapısını öğrenmeli ve buna göre hareket etmelidir.

Meme kanseri belirtilerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Meme üzerinde genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket
  • Memede; genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket ettirilebilen veya yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen yapıda ve karakterde ele gelen şişlikler.
  • Gözle görülebilir şekilde, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik.
  • Meme cildinde kızarıklık, morluk, yara, damar genişlemesi, içeri doğru çöküntü, yaygın küçük şişlikler, portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler.
  • Meme başı ve çevresinde, renk ve şeklinde değişiklik, meme başında genişleme, düzleşme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlaklar ve yaralar.
  • Meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi.
  • Koltuk altında görülebilen, elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler.

Meme kanseri risk faktörlerinin en önemlileri; 

  • Meme kanserinde kadın olmak birinci derece risk faktörüdür.
  • Aile hikâyesinde meme kanserinin olmasıdır. Birinci derce bir akrabada 50 yaşından önce görülen meme kanseri, kişinin meme kanserine yakalanma ihtimalini 3 kat artırmaktadır. 
  • Meme kanserinde bir diğer önemli risk faktörü ise meme dokusunun yoğun olmasıdır. Meme dokusu içerisinde yağ oranı daha az olan kişilerde meme kanseri riski daha çok artıyor.
  • Maruz kalınan radyoterapi de meme kanseri için sayılabilecek risk faktörleri arasındadır.
  • Uzun süreli fazla sigara tüketiminin meme kanseri riskini arttırdığı tespit edilmiştir.
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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:37
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  9. Meme kanserinin nedenleri nelerdir?
  10. Meme kanseri riskini artıran etkenler nelerdir?
  11. Meme kanserinden nasıl korunulur?
  12. Meme kanseri nasıl tedavi edilir?
  13. kadınlarda meme kanseri
  14. meme kanserinin risk faktörleri
  15. kimler meme kanserine yakalanır
  16. kimler meme kanseri olur
  17. ailesinde meme kanseri olanlar
  18. meme kanseri tedavisi

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