Melike Koç Milli Takım’da 02-06 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporculardan dereceler gelmeye başladı.

02-06 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporculardan dereceler gelmeye başladı.

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Taekwondo Kayseri sporcularından Melike Koç 49 kg da Kayseri’yi temsil etti.

49 kg da tatamide birbirinden çekişmeli maçlar yapan Melike Koç, müsabakaları üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca yarın TOHM Taekwondo Kayseri sporcularından İsmail Kara +73 kg tatamiye çıkacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, derece alan sporcuları ve antrenörleri Arzu ve Yavuz Sayan’ı tebrik ederken, devam eden müsabakalarda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

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