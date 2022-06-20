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Siyaset Melih Gökçek'ten gündemi altüst edecek Bülent Arınç iddiası
Siyaset

Melih Gökçek'ten gündemi altüst edecek Bülent Arınç iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Bülent Arınç gezi parkı eylemleri başarılı olsaydı direk Başbakandı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 15:43:00 -
Melih Gökçek'ten gündemi altüst edecek Bülent Arınç iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek katıldığı programda Gezi parkı olaylarının başarılı olması halinde Bülent Arınç’ın Başbakan olacağını ileri sürdü.

 

Son olarak Akit TV’ye katılan Melih Gökçek, Bülent Arınç’a gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu.

Gökçek “Kırımızı Masa” programında Gezi eylemlerinin başarılı olması halinde Bülent Arınç başbakan olacağını belirtirken şunları söyledi:

Onlara göre Gezi Parkı olaylarından sonra Başbakan Erdoğan gitmişti. Hatta hatırlayın buradan beyanatlar verdiler ‘Mesaj alınmıştır’ diye. Bülent Arınç o ara Başkan Erdoğan’a vekalet ediyordu. Bana göre Arınç birileriyle işbirliği içindeydi. Bu söylediğime benim kişisel kanaatim kesin. Bülent Arınç gezi parkı eylemleri başarılı olsaydı direk Başbakandı. Ben o tarihlerde 55 tane televizyona çıkıp gezi olaylarını anlattım. Sayın Başbakan’ın dik duruşu ve ben taş koymuş oldum buna.

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Yorumlar

Hüseyin Abul

Bu Bülent Arınc karanlık odakların dilini kullanması karanlık odaklara hizmet ettiğini gösteriyor. Şüphe etmekten haklılık payını artırıyor.

Metin

Melih bey başkan iken görevden niçin alındı
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