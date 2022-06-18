Melih Gökçek’ten anlayana bomba gönderme: Bana göre yanlış Erdoğan'a göre doğruydu

A Haber'e konuk olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a göndermede bulundu.

"Şunu kabul etmek lazım ki Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye için değil dünyadaki bütün mazlum milletler ve özellikle Müslümanlar için ümittir. Gerçekten o insana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" diyen Gökçek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda görevinden ayrıldığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana 3 dönem belediye başkanlığı verdi kendisi. Bunu verirken iyiydi de alırken mi kötüydü? Üzülmedim mi üzüldüm. Bana göre yanlıştı kendisine göre doğruydu. Ama şimdi ben kendimi şöyle bir tartıyorum diyorum ki; ben Recep Tayyip Erdoğan'a karşı isyan etsem onunla mücadele etsem kime ne kazandıracağım? Ben ona sahip çıkmaya ve onun iktidarını devam ettirmeye eğer katkım olacaksa mecbur ve mahkum bir insan olarak kabul ediyorum kendimi ve bu yolda da yürüyorum hiçbir zaman taviz vermedim.

Bu noktada Erdoğan'a çok ihanet eden var. Seni dün başbakan yaptı, bakan yaptı, başbakan yardımcısı yaptı. Tamam sonra anlaşamadı gönderdi. Teşekkür et otur yerinde. İsyan olacak şey mi? Ben dava adamıyım. Benim için sadece ve sadece Allah rızası önemlidir. Ben Allah'ın rızasını kazanayım gerisi hikaye."